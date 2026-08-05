Denuncian abandono de sede educativa del área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

Los padres de familia de la Institución Educativa Cornejo, sede San Isidro, ubicada sobre el Anillo Vial Occidental, en zona rural de San Cayetano, denunciaron el presunto abandono de la infraestructura del plantel y pidieron la intervención urgente de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación.

De acuerdo con Ingrid Paola Hernández, madre de familia, cerca de 150 estudiantes, distribuidos en las jornadas de la mañana y la tarde, asisten diariamente a una institución que, según afirma, no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje.

“La problemática que tenemos en la sede San Isidro es que en este momento los niños no tienen luz, están estudiando sin energía. Los salones están en mal estado, cuando llueve les cae más agua por dentro que por fuera. No contamos con servicio de alcantarillado ni con servicio de gas”, manifestó Hernández.

La madre de familia aseguró además que el sistema de alcantarillado presenta constantes rebosamientos, situación que ocasiona que las aguas residuales lleguen hasta la cancha donde los estudiantes realizan actividades deportivas.

“No contamos con un servicio de alcantarillado adecuado, no contamos con servicio de luz. La escuela está en muy mal estado y los salones presentan un alto deterioro”, agregó.

A las dificultades de infraestructura, los padres suman preocupaciones relacionadas con la seguridad.

Hernández relató que hace aproximadamente tres meses un hombre ingresó hasta las inmediaciones del colegio y habría realizado actos obscenos frente a una estudiante de segundo grado.

“El colegio no cuenta con encerramiento. Hace tres meses un señor en una moto se acercó y mostró sus partes íntimas delante de una niña de segundo. Es una institución que no cuenta con el apoyo de nadie”, denunció.

Según la madre de familia, esta problemática no es reciente y se ha prolongado por más de tres años.

Aseguró que la comunidad educativa ha enviado oficios, derechos de petición y acciones de tutela para solicitar soluciones, pero, hasta el momento, no han obtenido una respuesta efectiva de las autoridades.

“Ya se le han mandado oficios, tutelas, incluso apelamos una de ellas y estamos esperando respuesta. Hemos hecho infinidad de cosas y nadie aparece. Los derechos de los niños están vulnerados porque nadie se acerca a mirar el estado en el que está esta escuela”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la administración municipal y a la Secretaría de Educación para que atiendan las necesidades de la sede educativa y adelanten las intervenciones necesarias.

“Que se apersonen de esta institución, que también es una institución donde estudian muchos niños. Que nos ayuden y nos apoyen”, concluyó la madre de familia.