Villa del Rosario: concejal propone porte legal de armas para comerciantes ante inseguridad

Norte de Santander

La creciente ola de inseguridad que afecta al municipio fronterizo de Villa del Rosario, en Norte de Santander, ha desatado una fuerte polémica entre la comunidad y el sector comercial. Ante esta situación, un concejal propuso que los comerciantes que cumplan con los requisitos establecidos por la ley puedan adquirir armas de manera legal, con el propósito de proteger su vida, la de sus familias y sus establecimientos.

Se trata de Vladimir Lindarte, quien en entrevista con Caracol Radio, aseguró que “los comerciantes están cansados. Ya llegan cuatro o cinco personas a los negocios, golpean a las víctimas y, si no entregan sus pertenencias, les disparan”.

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El concejal enfatizó que su propuesta hace referencia exclusivamente a la adquisición legal de armas de fuego por parte de ciudadanos que cumplan con todos los requisitos exigidos por la legislación colombiana, para que puedan ejercer su derecho a la legítima defensa frente a situaciones donde sus vidas o las de sus clientes queden en riesgo.

“Lo que dije fue que quienes tengan los recursos y cumplan los requisitos legales puedan obtener un arma para proteger su vida y la de sus familias”, señaló.

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Pide mayor presencia del Estado

Para Lindarte, la problemática que vive Villa del Rosario es por el abandono que ha recibido por parte del Gobierno nacional. “Yo pienso que también falta un apoyo incondicional del Gobierno Nacional. Más pie de fuerza”.

Según el cabildante, es lamentable también el deterioro que ha sufrido la red de videovigilancia en Villa del Rosario, clave para dar con la captura de los responsables de los múltiples hechos violentos que se presentan en el municipio histórico.

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"Aquí lo que necesitamos es más presencia del Estado, más presencia de la policía. Yo fui secretario de Gobierno en el año 2022, nosotros dejamos el 80% de las cámaras de seguridad funcionando. Hoy en día no está ni el 20% ni el 15% de las cámaras de seguridad funcionando. Hay un proyecto que viene en cámaras de seguridad, lo estamos esperando".

Finalizó concluyendo que, ante la ola de inseguridad, “el comercio se está acabando, está solo, la gente está yendo, la gente va a otros lados”.

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