Día sin carro en Cúcuta este 7 de agosto: estas son las restricciones y horarios

Cúcuta

De acuerdo con lo informado por el alcalde Jorge Acevedo, este viernes 7 de agosto, entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo en Cúcuta la jornada de Día sin Carro.

La medida, que también ha sido adoptada por otros municipios del país, responde a acciones preventivas de seguridad ante las amenazas de grupos armados de presuntamente sabotear la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

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“Adicional a eso no podrá circular motos con parrilleros ni hombre ni mujer desde las 6 de la tarde del día anterior, del día jueves, hasta las 6 de la mañana del día sábado”, aseguró el mandatario cucuteño.

Los vehículos de carga también tendrán restricciones

La restricción también aplicará para los vehículos de carga pesada en zona de frontera.

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“No van a poder circular, desde las 6:00 P.M. del día anterior y hasta las 6:00 A.M. del viernes, volquetas, carros que transporten escombros, carros de transporte pesado, esto para prevenir cualquier acción terrorista en la ciudad de Cúcuta”, explicó Acevedo.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las disposiciones para contribuir al normal desarrollo de la jornada.