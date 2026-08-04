¿Por qué el 17 de agosto es festivo en Colombia? Esta es la razón oficial

¿Por qué el 17 de agosto del 2026 es festivo? En la foto, una imagen de un calendario de agosto y, en el círculo, un signo de interrogación. Fotos: Getty Images.

Colombia es uno de los países que cuenta con más festivos a lo largo de todo el calendario anual. De hecho, es el país con más feriados en el ranking de los países que integran la OCDE teniendo 19, incluso por encima de naciones como Japón o Lituania que cuentan con 17.

Lo anterior se debe a que en el país hay una serie de celebraciones que llevan a que estos días sean, por decreto, no laborales, aunque no de obligatorio cumplimiento.

Es, precisamente, el caso de agosto, uno de los varios meses que tienen más de un día festivo. En Caracol Radio le contamos el significado del segundo, pues el primero, que es el 7 de agosto, se sabe que es por la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

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¿Qué se celebra o conmemora el 17 de agosto para que sea festivo en Colombia?

Pues bien, aunque puntualmente el 17 de agosto no se celebra o se conmemora algo, la razón macro de que este día sea festivo es netamente religiosa.

El festivo es, básicamente, porque se celebra en todo el territorio nacional la Asunción de la Virgen María al cielo, según las creencias religiosas.

La historia de esta religión relata que en este día se celebra que el cuerpo y alma de la Virgen María asciende al cielo tras cumplir su propósito en la Tierra.

Sin embargo, el día de esta celebración es el 15 de agosto, pero por la Ley Emiliani el día festivo correspondiente se mueve para el siguiente lunes, que es este preciso caso, ya que, en 2026 el 15 cae un sábado.

Cabe recordar que la Ley Emiliani es una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma, implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.

La Asunción de la Virgen María: una celebración histórica

Y es que esta celebración no es nueva, pues según el vaticano se realiza en los creyentes católicos desde el siglo V.

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“En Roma, la fiesta se celebra desde mediados del siglo VII, pero hubo que esperar hasta el 1 de noviembre de 1950, con Pío XII, para que se proclamara el dogma dedicado a María asunta al cielo en cuerpo y alma”, agregó la Santa Sede en su página web.

¿Cuál será el próximo festivo del 2026?

Según el calendario, el próximo festivo del 2026 será el 12 de octubre, en el que se celebra el Día de la Raza. Septiembre es uno de los pocos meses en Colombia que no tiene festivos.

Estos son los festivos que restan en el 2026:

12 de octubre Lunes Día de la raza 2 de noviembre Lunes Todos los Santos 16 de noviembre Lunes Independencia de Cartagena 8 de diciembre Martes Inmaculada Concepción 25 de diciembre Viernes Navidad

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