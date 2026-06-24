¿Cuándo vuelve a haber un puente festivo en Colombia’: Importante fiesta nacional se acerca

Colombia es uno de los países que más disfruta los días festivos, de hecho, es uno de los países que cuenta con más días feriados y precisamente junio y julio son los meses en los que más se presentan estos.

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¿Qué se celebra el próximo puente festivo?

El próximo puente festivo se conmemorar la Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Esta es una de las celebraciones religiosas más importantes para la Iglesia Católica, rindiendo homenaje a los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso y recordando su martirio en Roma.

Este año, la festividad se celebra el mismo día que cae. Cabe recordar que según la ley Emiliani normalmente si la festividad caer entre semana, se corre al siguiente lunes hábil, pero este año dio la casualidad que sí se celebra el 29 de junio.

¿Cuándo es el próximo puente festivo?

El puente festivo más cercano es el próximo lunes 29 de junio, esta festividad se celebra desde el sábado 28 de junio de 2026.

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Fiestas de San Pedro y San Juan

Este, además de ser un puente festivo que cae en medio de las vacaciones de los colegios, a nivel cultural y regional, esta fecha es especialmente famosa porque coincide con el cierre de las tradicionales Fiestas de San Pedro y San Juan que se realizan en el Huila.

Artistas confirmados que estarán en San Pedro en Neiva 2026

Uno de los festivales más esperados en el año son las ferias y fiestas de San Pedo en Neiva. De manera oficial, la organización dio a conocer para este año, que la agrupación de música regional mexicana Grupo Firme, será uno de los grandes protagonistas de talla internacional que podrán disfrutar los asistentes a las fiestas.

De igual forma, el organismo indicó que el artista paisa del género urbano, J Balvin. Junto al cantante de música popular Luis Alfonso y la banda de origen dominicano, dedicada al merengue Rikarena, también harán parte de las diferentes presentaciones que los organizadores tienen preparadas para el público que asista a los eventos.

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