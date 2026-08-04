Ozuna estrena: “ZIZI”, una nueva colaboración junto a Omar Courtz

Ozuna y Omar Courtz estrenaron “ZIZI”, un nuevo sencillo con el que apuestan por los sonidos urbanos y las vibras del verano.

La colaboración reúne la trayectoria internacional de Ozuna con el ascenso de Omar Courtz, uno de los artistas emergentes del género en Puerto Rico.

La canción presenta una propuesta marcada por ritmos contagiosos, melodías urbanas y una temática centrada en la fiesta, la atracción y los encuentros espontáneos.

Con este lanzamiento, ambos artistas buscan conquistar a el público a través de un tema pensado para acompañar las celebraciones y la temporada estival.

La producción muestra escenarios de playa, yates y fiestas, antes de trasladarse a un estudio de grabación donde los artistas revelan parte del proceso creativo detrás de la canción.

El video concluye en una discoteca, donde “ZIZI” se convierte en la banda sonora de la noche.

El lanzamiento coincide con un momento destacado para Ozuna, quien recibió cuatro nominaciones a los Premios Juventud 2026.

El cantante compite en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano por Stendhal junto a Beéle, además de Afrobeat Latino del Año por Enemigos y Mejor Urban Track por Una Aventura. La ceremonia se realizará el próximo 3 de septiembre en Marbella, España.

Con “ZIZI”, Ozuna continúa ampliando su catálogo de colaboraciones junto a nuevas figuras de la música urbana, mientras que Omar Courtz sigue consolidando su crecimiento dentro de la escena latina con una propuesta que mezcla versatilidad y sonidos contemporáneos.