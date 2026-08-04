Festivos agosto 2026: Ojo a las fechas, queda más de un puente para descansar y hacer planes. Getty Images

Colombia es uno de los países del mundo que cuenta con más días festivos oficiales a lo largo del año. Esto se ve acentuado por la Ley Emiliani, que lleva los feriados móviles al siguiente lunes, formando así los fines de semana largos que en el país se conocen como puentes.

Le podría interesar: ¿Cuándo vuelve a haber puente festivo en Colombia?: El siguiente cae un viernes y no lunes

Con 19 festivos oficiales, a partir de la nueva festividad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Colombia se convirtió oficialmente en uno de los países con más días festivos en el mundo. Está por encima del promedio global de 13 que estableció el PEW Center analizando 190 países a comienzos de 2026.

De forma comparativa, se sitúa a Colombia como el país con más festivos entre los 38 miembros de la OCDE. Siento también el que más días libres genera a sus trabajadores en Suramérica, superando a Chile y Argentina, como los más cercanos.

Así las cosas, Colombia cuenta con festivos casi todos los meses del año y agosto no será la excepción.

Agosto 2026: Calendario de festivos y puentes

Los colombianos podrán disfrutar en agosto de 2026 de dos días festivos que forman, a su vez, sendos puentes. Se trata de los siguientes:

Lea también: ¿Es obligatorio trabajar el nuevo festivo en Colombia? Abogado laborista explica

Viernes 7 de agosto: Fiesta patria de la Batalla de Boyacá, e n la que se lleva a cabo la posesión presidencial . Es una fecha fija todos los años, produciendo fin de semana largo en 2026.

Fiesta patria de la Batalla de Boyacá, e . Es una fecha fija todos los años, produciendo fin de semana largo en 2026. Lunes 17 de agosto: Celebración religiosa de la Asunción de la Virgen. Su fecha eclesiástica es el 15 de agosto, pero en Colombia se mueve al lunes 17 por efecto de la Ley Emiliani.

¿Cuáles son los festivos y puentes que quedan en 2026?

Después de agosto, en el calendario de 2026 siguen quedando varios días y puentes festivos para el disfrute de las familias y los trabajadores, los cuales serán en las siguientes fechas:

12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural (antes Día de la Raza).

Día de la Diversidad Étnica y Cultural (antes Día de la Raza). 2 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena.

Independencia de Cartagena. 8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (viernes): Navidad

Así las cosas, son 4 los puentes festivos que quedan en Colombia después de agosto en 2026, teniendo en cuenta los feriados móviles del 12 de octubre y el 2 de noviembre, además de las fechas fijas que forman fin de semana largo el 16 de noviembre y el día de Navidad.

Escuchar Caracol Radio en vivo: