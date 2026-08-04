“Dai Dai” de Shakira y Burna Boy completa cuatro semanas como la canción más escuchada del mundo

Inglewood, CA - August 04: Shakira performs at SoFi Stadium on Monday, Aug. 4, 2025 in Inglewood, CA. (Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images) / Jason Armond

La colaboración entre Shakira y Burna Boy sigue marcando un hito en la industria musical. “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La canción se mantiene en el primer lugar del Billboard Global 200 por cuarta semana consecutiva y lidera, por sexta semana, el Billboard Global Excl. U.S., reafirmándose como el mayor éxito musical del momento a nivel internacional.

Con este desempeño, el sencillo se convirtió en la primera canción oficial de un Mundial en alcanzar el número uno de ambas clasificaciones globales de Billboard.

Un logro que confirma el impacto que ha tenido desde su lanzamiento y su presentación durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con los datos publicados por Billboard y recopilados por Luminate, durante la semana de seguimiento comprendida entre el 24 y el 30 de julio, “Dai Dai” registró 56,8 millones de reproducciones en plataformas de streaming

9.000 copias vendidas en todo el mundo. Fuera de Estados Unidos, el tema alcanzó 48,5 millones de reproducciones y 6.000 copias vendidas, cifras que le permitieron conservar el liderato en el ranking global.

El éxito de la canción también se refleja en las plataformas de video. El videoclip oficial supera ya los 675 millones de visualizaciones en YouTube.

Desde su lanzamiento como himno oficial del torneo, “Dai Dai” ha logrado posicionarse entre las canciones más exitosas del año, impulsada por la combinación del pop latino de Shakira con los afrobeats característicos de Burna Boy.

La presentación de ambos artistas durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial también contribuyó a reforzar la proyección internacional del sencillo.

Con estos resultados, Shakira suma un nuevo capítulo a su trayectoria internacional y consolida a “Dai Dai” como uno de los mayores fenómenos musicales de 2026, manteniéndose como la canción más escuchada del planeta y uno de los lanzamientos más exitosos del año.