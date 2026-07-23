¿Cuándo vuelve a haber puente festivo en Colombia?: El siguiente cae un viernes y no lunes

Colombia es uno de los países que más disfruta los días festivos, de hecho, es uno de los países que cuenta con más días feriados y el mes de agosto se suma a la tendencia de junio y julio de contar con dos de estos.

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¿Qué se celebra el próximo puente festivo?

Este festivo es diferente a la mayoría de los días feriados del país, ya que se conmemora uno de los eventos más importantes en la historia de Colombia y es que se celebra el día de la Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819.

¿Qué pasó el 7 de agosto en Colombia?

El 7 de agosto es una fecha histórica para Colombia, esta batalla fue un momento clave en la lucha por la independencia del país frente al dominio español.

El Ejército Libertador, el cual fue liderado por Simón Bolívar, venció ese día a las tropas realistas lideradas por José María Barreiro en Tunja. Esta victoria permitió el avance hacia Bogotá y aseguró el fin del control español en gran parte del territorio.

Cabe resaltar que, gracias a este triunfo de Bolívar, el país pudo consolidar su independencia, razón por la que también se le conoce como el ‘Libertador’ y además se abrió el camino para que otras naciones como Venezuela, Ecuador y Perú, lograran lo mismo. Por eso, el 7 de agosto es considerado un símbolo de libertad y unidad en América Latina.

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¿Cuál es su significado?

Al ser un momento importante en el movimiento independentista de Colombia, se incluyó en el calendario oficial como día festivo en 1888 y a lo largo de estos dos siglos ha sido testigo de un considerable número de desfiles, eventos culturales a lo largo del país y la remodelación del Puente de Boyacá durante este mismo día, pero del 1919, por orden del presidente Marco Fidel Suárez con el motivo de la celebración del centenario de la batalla.

Posesión presidencial:

De la misma manera, al ser un día tan importante para la historia, se estableció que cada 4 años tome lugar la posesión presidencial, que ha venido ocurriendo de esta forma desde 1886. El 7 de agosto se considera la fecha de inicio de los periodos presidenciales y así se ha institucionalizado a pesar de no existir un artículo constitucional que lo ratifique.

También se declaró el 7 de agosto como día de la bandera, conmemorando los símbolos patrios de la nación. Los batallones de las fuerzas armadas llevan a cabo sus propias ceremonias y se refieren a este como el Día del Ejército Nacional.

Este día festivo también coincide con la Feria de las Flores en Medellín, teniendo como evento central el desfile de silleteros que recuerda las épocas coloniales, donde estos cargaban en sus espaldas a las personas que viajaban por las montañas de Antioquia.

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