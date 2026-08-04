Amistosos internacionales de fútbol europeo: ¿Cuándo juegan y donde ver los partidos en Colombia?

Antes de dar inicio a las principales ligas de fútbol en el mundo, los equipos protagonistas de dichas competiciones del viejo continente se enfrentarán en una serie de amistosos, cuyo objetivo principal será llegar en forma al arranque de los diferentes torneos alrededor del mundo.

Entre los equipos a destacar se encuentran clubes italianos, españoles, ingleses y franceses. Dichos combinados serán los protagonistas de una serie de amistosos internacionales que irán desde el 5 hasta el 15 de agosto.

¿Qué equipos europeos jugarán amistosos internacionales?

Algunos de los principales equipos que se verán las caras previo al inicio de la temporada 2026/27, son:

Milán.

Inter.

Juventus.

Paris Saint-Germain.

Real Madrid.

Tottenham.

Borussia Dortmund.

Roma.

Entre los equipos más esperados aparece el Real Madrid, que afrontará una nueva campaña con un plantel repleto de estrellas liderado por su nuevo director técnico José Mourinho. Sin embargo, las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr., referentes de un conjunto que buscará volver a dominar el fútbol europeo.

El actual campeón francés y de la UEFA Champions League; el Paris Saint-Germain, mantiene a las principales referencias ofensivas del equipo; Dembélé, Barcola y Doué, acompañados por futbolistas determinantes como Hakimi, Vitinha y Emery.

¿Cuándo jugarán amistosos internacionales los equipos europeos?

El miércoles 5 de agosto, a las 8:00 de la mañana dará inicio el ciclo de partidos preparativos para algunos de los equipos protagonistas de las principales ligas del mundo:

Fecha Hora Partido 5 de agosto 8:00 de la mañana AC Milan vs. Inter 5 de agosto 4:00 de la tarde Real Mallorca vs. PSG 8 de agosto 8:00 de la mañana Juventus vs. Inter 8 de agosto 2:00 de la tarde Ferencvaros vs. Real Madrid 11 de agosto 7:00 de la mañana Juventus vs. Palermo 12 de agosto 4:00 de la tarde Deportivo La Coruña vs. Real Madrid 15 de agosto 11:00 de la mañana Tottenham vs. Hoffenheim 15 de agosto 12:00 de la tarde Borussia Dortmund vs AS Roma

¿Por dónde ver los amistosos internacionales de los clubes europeos?

Los partidos se podrán ver por DSPORTS, presente en los canales 610 y 1610 HD de la grilla de programación de DIRECTV y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

La programación también tendrá presencia colombiana. El lateral Johan Mojica será uno de los protagonistas con el Real Mallorca en el amistoso frente al Paris Saint-Germain, mientras que Juan David Cabal integra la plantilla de la Juventus, que afrontará dos compromisos de preparación frente al Inter de Milán y Palermo.

La participación de los futbolistas colombianos suma un atractivo adicional para los aficionados que siguen de cerca el desempeño de los representantes nacionales en el fútbol europeo.

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