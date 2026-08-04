Jessi Uribe y Paola Jara llevarán “Despecho a 2 Voces” al Movistar Arena de Bogotá

Los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron que su gira “Despecho a 2 Voces” llegará por primera vez al Movistar Arena de Bogotá el próximo 20 de diciembre.

El espectáculo toma como base el álbum “Despecho a 2 Voces”, un trabajo conjunto compuesto por 11 canciones que ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y que fue incluido por Billboard Latin y Billboard Colombia entre los lanzamientos más destacados de 2026.

Tras una gira internacional por Europa, los dos exponentes de la música regional colombiana regresarán al país para presentar un formato de gran producción en el que interpretarán las canciones de este proyecto, además de algunos de los éxitos que han marcado sus carreras como solistas.

El concierto en Bogotá será uno de los eventos más importantes de la gira y reunirá a los artistas en uno de los escenarios más representativos de la capital.

La presentación busca ofrecer una experiencia en la que el público pueda revivir historias de amor, desamor y celebración a través de la música popular.

Con este anuncio, Jessi Uribe y Paola Jara continúan consolidando el éxito de “Despecho a 2 Voces”, un proyecto que ha fortalecido su presencia dentro de la música regional colombiana y que los ha llevado a escenarios internacionales, reafirmando su posición como dos de las figuras más representativas del género.