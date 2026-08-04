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Magistrado del CNE Echeverry no pertenece al Pacto: Becerra por voto a favor Defensores de la Patria

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria generó reacciones desde el Pacto Histórico, pues anunciaron que acudirán al Consejo de Estado para demandar la resolución, al considerar que la determinación carece de sustento jurídico.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el representante a la Cámara Gabriel Becerra aseguró que la decisión del tribunal electoral es “arbitraria” y cuestionó especialmente el voto del magistrado Álvaro Echeverry, quien respaldó el reconocimiento jurídico del movimiento político.

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Becerra rechazó que Echeverry pueda ser considerado un magistrado del Pacto Histórico, pese a que en el pasado recibió apoyo de esa bancada para integrar el Consejo Nacional Electoral.

Según explicó, las únicas representantes directas del Pacto Histórico en el CNE son dos magistradas, mientras que la elección de Echeverry respondió a acuerdos políticos más amplios dentro del Congreso.

“Las representantes directas del Pacto Histórico son dos magistradas. En el momento de la elección de los representantes al Consejo Nacional Electoral se hicieron los números, como se dice en el Congreso, con otros aliados y en esas condiciones el doctor Álvaro Echeverry contó también con parte de la votación de nuestra bancada”, afirmó.

“Para quien conoce el mundo político, es muy claro que Álvaro Echeverry no pertenece al Pacto Histórico, no hace parte de su tradición política. Fue secretario general del Partido de la U y desde esa condición ha representado otros intereses políticos”, sostuvo.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: