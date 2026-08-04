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“Mi situación personal no es fácil”: Uribe analiza su asistencia a la posesión presidencial en Cali

El expresidente Álvaro Uribe no asistiría a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto de 2026. Según dijo en entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, la decisión obedecería a motivos personales y a su situación judicial.

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