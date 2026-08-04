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04 ago 2026 Actualizado 12:51

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“Mi situación personal no es fácil”: Uribe analiza su asistencia a la posesión presidencial en Cali

El expresidente Álvaro Uribe se ausentaría de la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto por motivos personales y judiciales.

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El expresidente Álvaro Uribe no asistiría a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto de 2026. Según dijo en entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, la decisión obedecería a motivos personales y a su situación judicial.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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