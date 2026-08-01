¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre hacer parte del gabinete de Abelardo de la Espriella?

Armenia

Desde Armenia la exsenadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal dijo que, aunque la querían ver en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella hay diferencias como que el mandatario no quiere que nadie le haga sombra y no haga política.

La excongresista estuvo en la capital del Quindío promocionando su libro Soy Cabal en el auditorio de Coofincafe en el centro de la ciudad acompañada de varias personas y militantes del centro democrático como el diputado Pedro Léon Martínez.

En ese escenario hablo de varios temas de relevancia nacional entre ellos de la política y el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella

Cabal señaló “Sí quiero confesarles que sentirme libre de ataduras, libre de jefes, me ha hecho inmensamente feliz. Hasta ahora, la expectativa de quienes acompañaron a Abelardo, incluso de gente del Centro Democrático que estuvo con Paloma, es que la gente desea que yo esté en el gabinete.

Pero yo siento que el presidente de alguna manera quiere brillar solo, ese es un mensaje que yo de alguna manera leo, siento que no quiere que nadie le haga sombra y eso es válido y además él no quiere que sus ministros hagan política y yo sí quiero hacer política”

La exsenadora María Fernanda Cabal destacó eso sí que al país le vaya bien con el nuevo gobierno y señaló “el país vivió una de las elecciones más peligrosas para la supervivencia de la democracia, pero ya hoy hay menos incertidumbre, menos ansiedad y esperamos que le vaya bien al gobierno nacional”