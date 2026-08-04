¿Subirá el precio del dólar en Colombia? Análisis y predicción de Iván Duque

Luego de una caída constante del precio del dólar durante gran parte del 2026, Iván Duque, expresidente de Colombia, explicó que ese fenómeno es global y se debe a varios factores, aunque espera un repunte para finales de año.

Vea aquí: Banco de la República comprará dólares hasta por US$4.000 millones para tener respaldo en esa moneda

“El dólar se está debilitando frente a las principales monedas del mundo, hace parte de una estrategia que se fijó el gobierno de Estados Unidos para lograr, por un lado, licuar deuda; de otro lado, ganar competitividad frente a sus exportaciones”, dijo.

Agregó que el precio bajo del dólar también se debe a que hay monedas que se están volviendo atractivas al mundo, porque los bonos del tesoro de Estados Unidos pagan poco, por lo que hay personas que prefieren financiarse en monedas baratas y colocar la plata donde haya arbitraje grande.

Puede leer: BanRep dejó quieta la tasa de interés en 12% en su última decisión en Gobierno Petro: dólar ayud

“Si usted, por ejemplo, tiene dólares y saca dólares de Estados Unidos, que los está colocando al 3.5%, puede invertir en bonos del gobierno colombiano en dólares que le van a estar pagando 8%, o sea, más de dos veces”, explicó.

De esta manera, señaló que espera que hacia finales del 2026 se fortalezca el dólar frente al peso colombiano. “Podremos estar alrededor de los 3.500 o 3.600 pesos”.

Escuche el análisis del expresidente Iván Duque AQUÍ: