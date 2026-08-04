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04 ago 2026 Actualizado 14:37

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Murió Diego-Manuel Luzón Peña, catedrático y referente internacional del Derecho Penal

Era considerado una de las máximas autoridades vivas del Derecho Penal en el mundo hispanohablante.

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En la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026, se confirmó el fallecimiento de Diego-Manuel Luzón Peña, considerado una de las máximas autoridades vivas del Derecho Penal en el mundo hispanohablante y una de las grandes figuras de la dogmática jurídico-penal iberoamericana.

Luzón Peña se licenció y doctoró por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1988 fue catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá.

A lo largo de su trayectoria recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua. Además, participó en instancias internacionales en prestigiosos centros como el Instituto Max Planck de Derecho Penal de Friburgo y la Universidad de Múnich.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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