Gobernador Terán explicó plan de tres etapas para reconstruir La Guaira tras el doble terremoto
José Alejandro Terán, gobernador del
Estado La Guaira explicó en qué consiste “Venezuela Renace” y defendió respuesta ante la emergencia: “Esto sobrepasó la visión de cualquier gobierno”.
Gobernador Terán explicó plan de tres etapas para reconstruir La Guaira tras el doble terremoto
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...