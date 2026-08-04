Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 ago 2026 Actualizado 14:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Gobernador Terán explicó plan de tres etapas para reconstruir La Guaira tras el doble terremoto

José Alejandro Terán, gobernador del

Estado La Guaira explicó en qué consiste “Venezuela Renace” y defendió respuesta ante la emergencia: “Esto sobrepasó la visión de cualquier gobierno”.

Gobernador Terán explicó plan de tres etapas para reconstruir La Guaira tras el doble terremoto

Gobernador Terán explicó plan de tres etapas para reconstruir La Guaira tras el doble terremoto

00:00:0013:12
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir