“No tenemos ningun reproche”: procurador Eljach sobre fotografías de Minvivienda en Santa Marta

La polémica que rodea al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por unas fotografías en un hotel de Santa Marta durante el puente festivo, en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó varias regiones del país, llegó hasta la Procuraduría.

El procurador Gregorio Eljach aseguró que, por ahora, el Ministerio Público no ha abierto una actuación disciplinaria contra el funcionario ni tiene previsto adelantar una indagación sobre los hechos.

Consultado sobre si la presencia de Beltrán en Santa Marta podría ser considerada un eventual abandono de su cargo, Eljach respondió que no existe, hasta el momento, una calificación de esa conducta por parte de la Procuraduría.

“No, no tenemos ninguna calificación. El señor ministro ha dado unas explicaciones y nosotros no tenemos ninguna queja ni reproche sobre esa conducta particular en tiempo que no estaba trabajando”, señaló el jefe del Ministerio Público.

Eljach también fue preguntado sobre si la Procuraduría analizaría próximamente la posibilidad de iniciar una actuación previa para determinar si hubo alguna irregularidad. Su respuesta fue que el caso todavía no ha sido revisado.

“¿Se analiza pronto una previa sobre los hechos? No, todavía no lo hemos mirado”, afirmó.

El procurador explicó que actualmente la entidad está concentrada en la atención de asuntos relacionados con la emergencia que atraviesa el país y en otras situaciones que considera prioritarias.

“Estamos ocupados en la reconstrucción y en temas bastante dolorosos para el país, y no tenemos gente para dedicarnos a lo que al señor ministro le sucedió”, sostuvo Eljach.

La controversia comenzó luego de que circularan fotografías de Beltrán junto a su familia en un hotel de Santa Marta. Las imágenes generaron críticas de distintos sectores políticos, debido a que fueron conocidas pocos días después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en varias zonas del país.

El ministro respondió a los cuestionamientos y negó que hubiera abandonado sus responsabilidades. Explicó que estuvo algunas horas con su esposa e hijos y sostuvo que continuó con sus labores como jefe de la cartera de Vivienda.

La controversia también escaló al Congreso. El representante Alejandro Toro anunció que radicará una moción de censura contra Beltrán, mientras la Cámara ya tenía previsto un debate de control político al ministro.