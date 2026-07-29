DNI respondió denuncia de Angie Rodríguez: expresaron disposición para esclarecer presuntas amenazas

El escándalo por las declaraciones de Angie Rodríguez en contra del Gobierno parecen no parar, y es que los señalamientos que hizo no fueron solo en contra del presidente Gustavo Petro, sino que también aseguró que recibió amenazas y extorsiones por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, para coaccionar decisiones sobre el manejo de recursos públicos.

Ante las declaraciones de Angie Rodríguez, la Dirección Nacional de Inteligencia aseguró que están prestos a facilitar la información necesaria para esclarecer quiénes estarían detrás de las presuntas amenazas y extorsiones de las que habría sido víctima, por parte de personas que pertenecían a la entidad.

¿Qué dice el comunicado?

A través de un comunicado, expresaron su disposición de trabajar con la funcionaria y las autoridades competentes, con el fin de descubrir quiénes habrían tratado de presionar en decisiones sobre el manejo de recursos públicos.

“Manifestamos nuestra absoluta disposición y entera colaboración con las autoridades competentes y la señora Angie Rodríguez para facilitar el esclarecimiento de estas graves denuncias”, expresaron.