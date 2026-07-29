Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 ago 2026 Actualizado 23:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

DNI respondió denuncia de Angie Rodríguez: expresaron disposición para esclarecer presuntas amenazas

El Gobierno aseguró que ofrecerá garantías de seguridad ante las denuncias presentadas.

Angie Rodríguez y logo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / DNI

Angie Rodríguez y logo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / DNI

Angie Rodríguez y logo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / DNI
Añadir Caracol Radio en Google

El escándalo por las declaraciones de Angie Rodríguez en contra del Gobierno parecen no parar, y es que los señalamientos que hizo no fueron solo en contra del presidente Gustavo Petro, sino que también aseguró que recibió amenazas y extorsiones por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, para coaccionar decisiones sobre el manejo de recursos públicos.

Ante las declaraciones de Angie Rodríguez, la Dirección Nacional de Inteligencia aseguró que están prestos a facilitar la información necesaria para esclarecer quiénes estarían detrás de las presuntas amenazas y extorsiones de las que habría sido víctima, por parte de personas que pertenecían a la entidad.

¿Qué dice el comunicado?

A través de un comunicado, expresaron su disposición de trabajar con la funcionaria y las autoridades competentes, con el fin de descubrir quiénes habrían tratado de presionar en decisiones sobre el manejo de recursos públicos.

“Manifestamos nuestra absoluta disposición y entera colaboración con las autoridades competentes y la señora Angie Rodríguez para facilitar el esclarecimiento de estas graves denuncias”, expresaron.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir