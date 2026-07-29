Pastor Alape aseguró que, como firmantes, no buscarán asilo en el extranjero tras cambio de gobierno

Durante el Encuentro Nacional de Análisis de Coyuntura y Proyección del Proceso de Reincorporación para la Transición de Gobierno, más de 100 firmantes de paz de todos los territorios del país reiteraron su compromiso con el Acuerdo firmado en el año 2016 con el Estado colombiano porque para ellos la paz no se desmonta, se cumple.

En medio de esta reunión el ExFarc, Pastor Alape, Coordinador General de la implementación, por el componente del partido Comunes, dejó claro que no buscarán asilo en otro país ante el cambio de gobierno.

“El Acuerdo de Paz es para el país, para poder trabajar por un país diferente, en el que sabiendo que hay diferencias políticas podamos actuar en el país. Por lo tanto, nosotros hasta nuestro último respiro estaremos aquí en Colombia, acompañando a las comunidades, a las víctimas, y a todo este país que sigue soñando con la paz”.

Pastor Alape fue claro al señalar que a la guerra jamás regresarán y cree que, con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que ha dicho que respetará la constitución y la ley, tendrán las garantías para seguir trabajando por la implementación y la reincorporación de más de 12 mil firmantes de paz.

A pesar de las diferencias políticas, Pastor Alape, sostiene que por la vía del diálogo es posible tender puentes para hablar con el presidente electo Abelardo de la Espriella.