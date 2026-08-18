Procuraduría evitó que se realizaran procesos contractuales por 5 billones antes que terminara Petro

La Procuraduría General de la Nación aseguró que, mediante acciones de control preventivo, logró evitar que se adelantaran procesos contractuales por más de $5 billones durante los últimos días del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El procurador Gregorio Eljach destacó el papel de ese mecanismo de vigilancia y señaló que la actuación de la entidad permitió advertir riesgos antes de que se concretaran decisiones administrativas. “Que se señalaban cifras, es evitar que más de 5 billones se hubieran contratado en los últimos días de la anterior administración”, afirmó.

Eljach defendió el control preventivo como una herramienta para anticiparse a posibles riesgos en la administración pública y no limitar la actuación de la Procuraduría a las sanciones posteriores.

“A punta de control preventivo, Colombia es testigo de ello. Prevenir fue evitar que se siguiera asumiendo, abordando la administración pública para indebidamente entorpecer el proceso político que se venía desarrollando en las elecciones”, sostuvo el jefe del Ministerio Público.

El procurador también se refirió al proceso electoral de 2026 y destacó el denominado programa de paz electoral, en el que participaron la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, ante los riesgos que, según dijo, existían para el normal desarrollo de las elecciones de Congreso y de primera y segunda vuelta presidencial.

“Prevenir fue haber adelantado exitosamente el programa de paz electoral, que fue el que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”, afirmó Eljach, al reconocer el papel del contralor y del registrador.

Según el procurador, existía un “temor fundado” de que el calendario electoral pudiera verse afectado. “Todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr”, agregó.

Eljach aseguró que su actuación estuvo orientada a “prevenir, evitar y quitar el riesgo del camino” y señaló que ese trabajo contribuyó a que el actual presidente y el Congreso de la República pudieran asumir sus cargos después de unas elecciones que, según su versión, estuvieron bajo escenarios de incertidumbre institucional.

El jefe del Ministerio Público también defendió el alcance del control preventivo frente a las críticas relacionadas con el número de funcionarios investigados o sancionados por la Procuraduría.

“No es andar haciendo alarde de cuánto funcionario destituyó el procurador”, dijo Eljach, quien recordó además que las facultades disciplinarias de la entidad frente a funcionarios de elección popular tienen límites establecidos por la ley y la jurisprudencia, incluida la posibilidad de un control automático de legalidad por parte del Consejo de Estado.

De esta manera, la Procuraduría puso el énfasis en las actuaciones preventivas adelantadas durante la transición entre el anterior gobierno y la nueva administración, particularmente en materia de contratación pública y garantías para el desarrollo del calendario electoral.