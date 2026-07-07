¿Quién es Juliana Gutiérrez? Perfil de la ministra de Deporte de Abelardo de la Espriella. Foto: Redes sociales

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 07 de julio que ha designado a la administradora de empresas Juliana Gutiérrez Zuluaga, también conocida como Juli Gutiérrez como su ministra de Deporte, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es Juliana Gutiérrez, ministra de Deporte designado?

Juliana Gutiérrez es administradora de empresas, magíster en administración de riesgos, madre y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, además fue aspirante al Senado por el movimiento Creemos en las elecciones legislativas del mes de marzo durante este 2026.Su incursión en la política y el trabajo social nace de una historia de vida muy personal, esto se da tras la muerte de su hijo Jerónimo como consecuencia de un cáncer y recibir el diagnóstico de una enfermedad huérfana degenerativa en su otra hija, llamada Alicia, es por esta razón que decide empezar a trabajar en temas referentes a la reforma a la salud y seguridad durante su candidatura al senado.

Según datos de la Registraduría, Juliana Gutiérrez Zuluaga, en su aspiración al senado obtuvo cerca de 96.438 votos.

En entrevistas concedidas a Caracol Radio en diferentes ocasiones, ha indicado que lleva más de 26 años en la política desde que ha acompañado a su hermano en los consejos de juventudes.

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Apoyo a Abelardo de la Espriella:

Desde que inició la campaña de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, Juliana Gutiérrez ha apoyado el proyecto programático del ahora presidente electo.

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