¿Quién es Mauricio Gaona? Perfil del nuevo Embajador de Colombia ante la ONU de De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 27 de julio que ha designado al jurista, Mauricio Gaona, como su nuevo embajador de Colombia ante la ONU en Nueva York, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es Mauricio Gaona, designado como embajador de Colombia ante la ONU?

Jurista, académico, autor y analista internacional con una trayectoria profesional y académica desarrollada en América Latina, América del Norte, Asia y Europa.

Especialista en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia.

Inspirado por la memoria y el legado de su padre, Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia. Ha ejercido como excontralor Nacional delegado para la Gestión Pública, asesor del fiscal general de la Nación y secretario Privado del presidente del Consejo de Estado.

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Metas y retos:

Mauricio Gaona asumirá como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas — Misión Permanente en Nueva York, donde aportará una trayectoria internacional construida sobre una profunda convicción de excelencia académica, ética de Estado y defensa de la democracia, respaldada por instituciones de primer orden mundial.

Desde su gestión, impulsará consensos internacionales para proyectar las transformaciones que fortalezcan a Colombia, redefinirá la visión global sobre nuestro país, consolidará la democracia en América Latina y dinamizará alianzas estratégicas para fortalecer nuestro sistema económico y nuestra seguridad nacional.

Trayectoria profesional:

Doctor en Derecho (Derechos Humanos) de la Universidad de McGill (Becario del Gobierno de Canadá,

Premio del presidente de McGill y Becario de McGill en Inglaterra), con dos años de residencia en Harvard Law School.

Maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de California UCLA (Becario de Honor del Decano).

Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de París II (Panthéon-Assas) (Primer puesto, Becario del Externado en Francia y Becario del Gobierno de Finlandia en Italia).

Abogado de la Universidad Externado de Colombia (Primer puesto, Becario de Honor).

Conferencista e investigador en Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, MIT, UCLA, NYU, McGill, Ottawa, Singapur NUS. Profesor invitado en la Universidad de Los Andes y profesor visitante en la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Contralor Nacional delegado para Gestión Pública.

Asesor del Fiscal General de la Nación.

Secretario Privado del Presidente del Consejo de Estado.

Autor de más de 90 publicaciones entre libros, artículos académicos, columnas, ensayos, podcasts y análisis especializados.

Analista y columnista internacional.

Políglota.

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