Cancillería exalta decisión que mantiene en firme la implementación del nuevo modelo de pasaportes

Indudablemente que el proyecto bandera del gobierno Petro, fue el contrato de Pasaportes entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, que ha permitido la personalización en Colombia de más 330.00 libretas.

Sin embargo, este nuevo contrato que arrancó en pleno el pasado 1 de abril, ha tenido bastantes sobresaltos, con demandas con las que buscan frenar su ejecución. Una de ellas fue la que instauró la Procuraduría General, con el propósito de intentar ordenar la suspensión de los desembolsos previstos en el convenio, al argumentar que que no se acreditaron los requisitos legales para adoptar esa decisión.

No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar, al considerar que no se acreditó la apariencia de buen derecho invocada por la Procuraduría. Además, advirtió por que suspender los desembolsos podría afectar la continuidad del servicio público de expedición de pasaportes.

¿Qué dijo la Cancillería sobre la decisión del Tribunal?

La Cancillería exaltó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la medida de la Procuraduría, con la que buscaban frenar el nuevo convenio para la producción de pasaportes.

El Gobierno reiteró en que el modelo sigue avanzando, y ahora Colombia cuenta con infraestructura para la personalización de pasaportes y el desarrollo de las capacidades necesarias con las que buscan asumir progresivamente la producción nacional de las libretas.