Natalia López será la ministra de Trabajo del gobierno de Abelardo de la Espriella

Natalia López, ministra de Trabajo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto sumistrada

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este martes, 28 de julio, la designación de la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como su ministra de Trabajo.

Trayectoria de Natalia López:

López es monteriana, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y Administración de Empresas, y cuenta con experiencia en la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba.

Por otro lado, es egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y ha ocupado cargos como gerente para el Desarrollo Social de la Gobernación de Córdoba, directora territorial del Ministerio del Trabajo en ese departamento, asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba, delegada del presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y defensora pública delegada en asuntos administrativos.

Ahora, en su momento fue candidata al Senado por el movimiento Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por lo que proviene de ese sector político.

Retos que enfrentará Natalia López como ministra de Trabajo:

Según De la Espriella, entre sus retos estará “reducir el desempleo y la informalidad, impulsar el emprendimiento, fortalecer el dialogo entre trabajadores y empleadores, defender el trabajo digno y combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso”.

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