Óscar Córdoba responde con todo a los hinchas de Boca Juniors por las críticas contra Álvaro Montero

Óscar Córdoba le responde a los hinchas de Boca Juniors por las críticas contra Álvaro Montero / Getty Images

No cesa la polémica respecto a la reciente goleada sufrida por Boca Juniors en la Liga Argentina. A pesar del flojo rendimiento de la nómina, las críticas apuntaron especialmente contra el arquero Álvaro Montero, quien recibió tres goles en 38 minutos de partido.

REPASE ACÁ LAS ANOTACIONES QUE RECIBIÓ ÁLVARO MONTERO EN SU DEBUT LIGUERO

A pesar de que el mismo entrenador Rodolfo Arruabarrena defendió al guajiro argumentando que “respondió” ante la adversidad y lo hizo bien “en el juego aéreo, con los pies y tapando la pelota que tenía que tapar“, gran parte de la prensa y un importante número de aficionados consideraron que había sido responsable en las anotaciones contrarias.

Incluso se llegó al punto de poner en duda su llegada para ser titular en la portería. Momento sumamente complicado para el guajiro, que curiosamente había recibido un sinfín de elogios por su debut en Copa Sudamericana frente al O’Higgins chileno.

Córdoba responde a los hinchas de Boca Juniors por las críticas contra Montero

Frente a todo este panorama saltó Óscar Córdoba, quien le respondió a los hinchas de Boca Juniors con una certera defensa hacia Álvaro Montero. No en vano, el mismo exfutbolista venía pidiendo desde hace meses la llegada del guajiro a la institución.

“Es un arquero de Selección, por Dios. ¿Hoy lo queremos decapitar? Tenía que presentar examen en Boca. Ya presentó examen en Vélez con otras responsabilidades, pero no tengo duda de que se va a reponer y tiene que darle para adelante", sentenció en ESPN.

Claro está que avisó al jugador de la enorme carga que tiene a sus espaldas: “A Montero hay que mirarlo de dos maneras. Una es que lleva un tiempo atajando en Argentina, nadie desconoce su capacidad; ahora lo vamos a empezar a evaluar en un arco muy grande, pero la responsabilidad es otra. El arquero de Boca siempre va a estar en el ojo del huracán y cada actuación va a ser vista con lupa, como ocurre con los arqueros de Boca o River”.

Por otro lado, Córdoba reconoció que el nivel del guajiro dependerá en gran medida de las decisiones que tome Rodolfo Arruabarrena y la continuidad que le pueda birndar, entendiendo que para un arquero ese detalle es clave.

“Si el Vasco (Arruabarrena) no tiene claro quien es su arquero, entonces va a cometer un error. Porque va a entrar en el error de rotar permanentemente y por cualquier error sacarlo, eso va a crear un caos dentro de la confianza del equipo y de la defensa que no sabe a quien se va a encontrar cuando mire para atrás”, concluyó.