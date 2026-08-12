Video: Yoshan Valois, gran figura en goleada de Lanús y dedicatoria especial a Chocó

Yoshan Valois celebra uno de sus goles ante Talleres / X: @clublanus.

El delantero colombiano Yoshan Valois fue la gran figura en la goleada de Lanús 0-3 sobre Talleres de Córdoba, en juego por la cuarta fecha del fútbol argentino. El delantero participó en todos los goles de su equipo.

Apenas 26 minutos le bastaron al chocoano de 21 años para cambiarle la cara al partido. A los 64 minutos ingresó al terreno de juego por Alla Wik y a los 74 asistió a Dylan Aquino para abrir el marcador en un contragolpe letal.

A los 79 minutos, Sasha Marcich envió un centro al área para que Valois enviara la pelota al fondo con un remate de cabeza. El atacante selló la goleada al 87, robando una pelota en zona de compromiso y marchándose en solitario para vencer al portero Ezequiel Unsain, con un derechazo cruzado.

Dedicatoria especial a Chocó

Al final del encuentro, Yoshan Valois dialogó con TNT Sports, dedicándole su actuación a su natal Chocó, una de las regiones más afectadas por el fuerte terremoto presentado el pasado lunes.

“Sí, específicamente al municipio y departamento de Chocó, que es donde más fuimos afectados por el temblor. Son personas que son fuertes, solamente sabemos de donde venimos los que nos ha tocado luchar. Aquí estoy representándolos a ellos y súper contento de haber marcado estos dos goles que van dedicados a ellos”, comentó Valois.

Yoshan Valois ha disputado tres partidos con Lanús en el presente campeonato, registrando igual número de goles marcados. Desde su llegada al Granate, registra 19 compromisos, cinco anotaciones y una asistencia.