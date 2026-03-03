Iván René Valenciano: “Mi arquero en la Selección Colombia nunca jamás sería Álvaro Montero”

En diálogo divulgado por La Milonga de AS, Iván René Valenciano fue tajante al referirse al debate sobre la portería de la Selección Colombia. El exgoleador no dudó en expresar su postura y descartó que haya discusión mientras el histórico guardameta continúe en actividad.

“Mi arquero nunca jamás sería Álvaro Montero, ni tampoco Camilo Vargas. Mi arquero es David Ospina”, afirmó con contundencia.

Para Valenciano, la experiencia y el recorrido internacional pesan más que cualquier intento de renovación inmediata. “No puedes cambiar algo que es una realidad. Ospina es el arquero que te ha dado seguridad por mucho tiempo y entre más años y experiencia tenga, te dará esa confianza y tranquilidad”, explicó.

El exdelantero también señaló que el deseo de ver nuevas caras no debe imponerse sobre el rendimiento comprobado. “Que como colombianos queramos darle la oportunidad a Camilo Vargas o Álvaro Montero es una cosa, pero el arquero titular de nuestra Selección es David Ospina”, insistió.

En su análisis, la edad no representa un factor determinante para el puesto. “La edad del arquero no interesa, es el rendimiento que tenga. David te da la tranquilidad y confianza, no es un aparecido en el fútbol. Es un arquero enorme y te puede sacar un partido en cero”, agregó.

Incluso proyectó el panorama a futuro: “Espera que Ospina se retire, de resto ellos dos seguirán siendo los suplentes”. Y aunque reconoció condiciones en otros nombres, también marcó diferencias: “Kevin Mier es un tremendo arquero, pero para agarrar la portería de la Selección le falta”.

Así, Valenciano dejó clara su posición: mientras David Ospina siga vigente y compitiendo al máximo nivel, para él no existe debate en el arco de Colombia.