El histórico José Luis Chilavert se rinde ante el nivel de Álvaro Montero

Álvaro Montero continúa viviendo una excelente temporada con Vélez Sarsfield en el fútbol argentino. El guajiro pasó de no tener casi minutos a adueñarse por completo de la portería del Fortín, atajando en todos los compromisos del presente campeonato.

Montero es uno de los grandes responsables del liderato de Vélez, que comanda el Grupo A del torneo con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y cero derrotas en 10 compromisos.

El arquero de la Selección Colombia, de 30 años, ha atajado en los 10 encuentros del Fortín, con tan solo cinco goles recibidos y un promedio de cinco porterías en cero desde su llegada al club.

Grandes elogios para Álvaro Montero

Las actuaciones de Álvaro Montero no han pasado desapercibidas entre la prensa y los fanáticos argentinos; no obstante, especialistas y leyendas también se han sumado a la lista de elogios para el guajiro, el más reciente, el paraguayo José Luis Chilavert.

El mítico guardameta guaraní fue entrevistado por el periodista Joan Protzmann mientras presenciaba un compromiso del ascenso argentino. Aprovechando la oportunidad, el periodista le preguntó: “¿Un arquero que le guste del fútbol argentino, que le guste la actualidad y le parezca que pueda tener un gran futuro?”.

Ante el interrogante, Chilavert respondió: “En línea general, los arqueros en Argentina están bien. El arquero de Vélez, está tapando bien el colombiano, Montero. La realidad es que el nivel está bastante equilibrado, el arquero de Lanús también demostró su categoría el partido contra Flamengo. Argentina siempre se caracterizo por tener buenos arqueros”.

Álvaro Montero se perfila como uno de los tres arqueros de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se espera que el guajiro haga parte de la convocatoria para los amistosos de este mes ante Croacia y Francia.