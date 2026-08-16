Video: Álvaro Montero fue figura en Boca Juniors con espectacular atajada

Álvaro Montero tuvo una destacada actuación en el empate de Boca Juniors 1-1 ante Platense, en juego disputado en el Estadio Ciudad Vicente López, por la quinta fecha del campeonato del fútbol argentino.

El arquero guajiro, en el ojo del huracán y resistido por varios aficionados Xeneizes, tuvo una gran intervención a los 25 minutos del encuentro, cuando el partido se encontraba empatado 0-0.

Agustín Lagos sacó un derechazo a tres dedos desde el borde del área, reaccionando el arquero de la Selección Colombia con una espectacular atajada a mano cambiada sobre el poste de su mano izquierda, rechazando la pelota al tiro de esquina.

Montero tuvo dos intervenciones claves más a lo largo del juego; no obstante, Boca no logró pasar del empate. Platense se adelantó a los 53 minutos por intermedio de Kevin Retamar; mientras que la visita empató a los 80 con Miguel Merentiel.

En Boca Juniors también fue titular el antioqueño Sebastián Villa, quien permaneció en el campo de juego durante 74 minutos y terminó siendo sustituido por Alan Velasco, sin tener mayor trascendencia en el encuentro.

Elogios para Montero desde la prensa

La prensa argentina calificó el partido de Álvaro Montero como el mejor que ha tenido desde que llegó al arco de Boca Juniors, destacando su gran atajada durante los primeros 45 minutos.

“Su mejor partido en Boca: voló y le sacó a mano cambiada un zapatazo de Lagos que se metí en el ángulo; se estiró y sacó un cabezazo de Giménez; bien ante Barrios; y salvó el segundo de Tense en el final”, reseñó el Diario Olé, quien le dio una calificación de 7.5 puntos.