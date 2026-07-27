Video: Boca Juniors fue goleado por Deportivo Riestra en el debut liguero de Álvaro Montero

Boca Juniors y Álvaro Montero no tuvieron un buen debut en el inicio del campeonato clausura del fútbol argentino. El equipo Xeneize fue goleado 3-0 en su visita al modesto Deportivo Riestra.

El portero de la Selección Colombia, quien llegó al club procedente de Vélez Sarsfield, se estrenaba en el campeonato local con su nuevo club; sin embargo, rápidamente el equipo se fue en desventaja y luego no tuvo cómo sacudirse.

A los 7 minutos, Braian Sánchez recibió un pase de Antony Alonso, anticipándose a Montero al interior del área chica, enviando la pelota con su cabeza por encima de la humanidad del arquero colombiano.

A los 23 minutos cayó el segundo gol local, esta vez por medio de Alonso, quien paso de ser asistidor para aprovechar un mal despeje de la defensa Xeneize y, otra vez en el área chica, rematar de cabeza. El portero de la Selección alcanzó a arañar la pelota, pero esta se le terminó colando en el fondo de la red.

El juego se liquidó por completo a los 38 minutos, de un tiro de esquina en contra, Deportivo Riestra terminó lanzando un contragolpe letal comandado por Alexander Díaz, quien transportó la pelota varios metros para luego picarla de manera perfecta a la salida del arquero, quien no logró retroceder para rechazar el balón.

Un triunfo y una derrota

La goleada también marcó el regreso del técnico Rodolfo Arruabarrena al banquillo Xeneize en el campeonato local. Tanto el Vasco como Álvaro Montero se habían estrenado con el equipo en La Bombonera durante el partido de Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile, donde el equipo argentino se terminó imponiendo 1-0.

Precisamente el próximo partido de Boca será este jueves en suelo chileno, cuando disputen el compromiso de vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.