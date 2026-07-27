Juan Fernando Quintero sobre su salida de River Plate: “El amor y el vínculo va a ser eterno”

Juan Fernando Quintero durante uno de sus últimos partidos con River Plate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Juan Fernando Quintero, quien en los últimos días rescindió su contrato con River Plate, estuvo presente en ‘La Última Función’, evento organizado en el estadio Atanasio Girardot y que tenía como objetivo despedir a Macnelly Torres.

Al final del encuentro, el antioqueño dialogó con ESPN, refiriéndose a su salida del club argentino, a la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo y a su futuro inmediato, tras quedar como agente libre.

Su salida de River Plate

“Muy agradecido por todo, surgen situaciones que uno como jugador de fútbol debe tomar decisiones y así fue. El amor y el vinculo va a ser eterno, esto es fútbol, son situaciones. Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River”, comentó sobre su marcha del club argentino, tras este último ciclo, que tan solo duró unos cuantos meses.

Balance del Mundial

Sobre la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, JuanFer destacó que el combinado nacional se marchó invicto; no obstante, resaltó no ser “conformista”, por la prematura eliminación.

“Nos vamos con esa imagen que dejamos. No perdimos ningún partido, no soy un tipo conformista, tenemos que aprender de estas situaciones, esto es fútbol”, comentó al respecto.

¿Cuál será su destino?

Finalmente, sobre su próximo equipo, el volante de 33 años no dio mayores pistas, asegurando que pasará unos días en su casa a la espera de tomar una decisión. “Ahorita voy para mi casa a disfrutar con mi familia y miraremos qué pasa en estos días”, mencionó.

En los últimos días se ha acercado a Juan Fernando Quintero al Cagliari de Italia y al Atlético Mineiro de Brasil, ambos equipos tendrían un serio interés en fichar al volante antioqueño.