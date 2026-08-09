Video| Álvaro Montero, criticado tras el empate de Boca contra Vélez: Responsable del gol del empate

Álvaro Montero sigue dando de qué hablar en Argentina. Luego de ser figura en el partido de Boca contra Estudiantes, donde completó cuatro atajadas, nuevamente es centro de críticas tras el empate de su equipo a manos de su antiguo club, Vélez Sarsfield, por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Por Vélez, marcó Diego Valdés al minuto 12, con un cobro de tiro libre, adelantándose en el marcador desde muy temprano. El empate del Xeneize llegó al minuto 39, con anotación de Santiago Ascacibar.

Le puede interesar: Atlético Nacional anuncia 2 nuevos refuerzos antes del juego contra América: conozca su trayectoria

Álvaro Montero criticado por el gol del empate

Boca Juniors comenzó perdiendo el juego muy temprano, en el minuto 12, tras un tiro libre cobrado por Diego Valdés y que no pudo ser atajado por el colombiano, que tuvo una reacción lenta, mostrando inseguridad en el arco, situación de juego por la que ha sido fuertemente criticado.

Si bien el exjugador de Millonarios pudo controlar dos situaciones más que evitaron la derrota de Boca, generó dudas por su desempeño que no ha podido ser constante en los partidos que ha disputado, pues así como ha tenido actuaciones destacadas, también ha recibido múltiples críticas.

El colombiano terminó con una calificación de 7.0, de acuerdo con Sofascore, y registró únicamente dos atajadas en los 90 minutos.

Diarios como OLÉ aseguraron que: “Fue a través de un tiro libre que Diego Valdés mandó a la red con la complicidad del arquero Álvaro Montero (dueño después de una actuación para llevar tranquilidad al puesto) y de una barrera mal armada, con tan sólo dos hombres en su formación”.

Por otro lado, TyC Sports calificó al colombiano con un cuatro, afirmando que: “Álvaro Montero: Autor del primer y único gol de Vélez. Mejoró con el correr del partido, pero es responsable negativamente del resultado”.

Tras esta anotación, Montero acumula siete goles recibidos en seis partidos disputados.

Le puede interesar: “Pasé días difíciles y complicados”: el llanto de Messi durante el Mundial por la salud de su padre

Así fue el gol de Vélez sobre Álvaro Montero

En el video se puede ver el cobro de Diego Valdés que sorprendió a Montero, quien no logró reaccionar a tiempo para evitar el primero del partido.