Álvaro Montero, cerca de llegar a Boca Juniors: acuerdo estaría cerrado en una millonaria operación

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos de alto impacto en pleno desarrollo del Mundial 2026 y uno de los protagonistas será el arquero colombiano Álvaro Montero. De acuerdo con la información revelada por el periodista César Luis Merlo , el guardameta de la Selección Colombia tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, en una negociación que ya está cerrada y solo espera su anuncio oficial.

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Montero firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas con el conjunto xeneize, que decidió apostar por el experimentado arquero como una de las piezas fundamentales para fortalecer su plantilla de cara a los próximos desafíos nacionales e internacionales.

La operación comenzó con la decisión de Vélez Sarsfield de hacer efectiva la opción de compra que tenía pactada desde que incorporó al colombiano en condición de préstamo. El club argentino desembolsará un total de 1,4 millones de dólares para quedarse con los derechos deportivos del arquero: un millón de dólares correspondiente al valor pendiente de la compra y otros 400.000 dólares que ya habían sido abonados previamente como cargo por el préstamo.

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Una vez concretada esa adquisición, Vélez transferirá inmediatamente a Montero a Boca Juniors en una operación cercana a los cuatro millones de dólares. De esta manera, el equipo de Liniers obtendrá una importante ganancia económica en una negociación que se terminó de cerrar mientras se disputa la Copa Mundial de 2026.

La llegada del arquero colombiano responde a la necesidad de Boca de reforzar una posición considerada prioritaria dentro de su proyecto deportivo. La dirigencia valoró la experiencia internacional de Montero, su recorrido con la Selección Colombia y el buen nivel que mostró desde su llegada al fútbol argentino, argumentos que terminaron inclinando la balanza para concretar su fichaje.

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Mientras se define su futuro a nivel de clubes, Álvaro Montero permanece concentrado con la Selección Colombia, que afrontará el último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Portugal antes de pensar en los dieciseisavos de final. Una vez finalice su participación con el combinado nacional, el arquero se incorporará oficialmente a Boca Juniors para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.