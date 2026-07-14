Montero está a una firma de Boca Juniors: los arqueros colombianos que han defendido el arco xeneize

Álvaro Montero está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Aunque el club argentino todavía no ha hecho oficial su presentación, el arquero colombiano se encuentra a una firma de cerrar su incorporación al conjunto xeneize. De no surgir inconvenientes de última hora, el guardameta se convertirá en el segundo arquero colombiano en defender oficialmente el arco de Boca, sumándose a un selecto grupo que tiene como gran referente a Óscar Córdoba.

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Óscar Córdoba, el colombiano que hizo historia en Boca

Hablar de arqueros colombianos en Boca Juniors es hablar, inevitablemente, de Óscar Córdoba . El exguardameta llegó al club en 1997 procedente del América de Cali y rápidamente se consolidó como una de las piezas fundamentales del exitoso ciclo dirigido por Carlos Bianchi.

Durante su paso por la institución, entre 1997 y 2002, conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del club gracias a las Copas Libertadores de 2000 y 2001, además de la Copa Intercontinental de 2000, en la que fue una de las grandes figuras frente al Real Madrid. Sus actuaciones, liderazgo y seguridad bajo los tres palos lo convirtieron en uno de los mejores arqueros que ha tenido Boca Juniors.

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Álvaro Montero, a un paso de unirse a la lista

Aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, todo indica que Álvaro Montero será nuevo jugador de Boca Juniors en las próximas horas. El arquero colombiano, que llega tras su más reciente etapa en Vélez Sarsfield, firmaría un contrato de larga duración con el conjunto argentino.

Si la operación se concreta, Montero tendrá el reto de competir por un puesto en una de las porterías con mayor historia del continente. Con sus 2,01 metros de estatura, además, pasará a ser el arquero más alto que haya vestido la camiseta de Boca, destacándose por su fortaleza en el juego aéreo, experiencia internacional y personalidad dentro del campo.

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Carlos Navarro Montoya, el caso especial

Existe un nombre que suele generar dudas cuando se habla de arqueros colombianos en Boca Juniors: Carlos Fernando Navarro Montoya. El histórico “Mono” nació en Medellín en 1966 , cuando su padre, el también arquero Ricardo Navarro, jugaba en Colombia. Sin embargo, toda su formación futbolística y prácticamente toda su carrera deportiva se desarrollaron en Argentina.

Navarro Montoya defendió el arco de Boca entre 1988 y 1996, disputando cerca de 400 partidos oficiales y convirtiéndose en uno de los grandes ídolos de la institución. Aunque nació en territorio colombiano, siempre estuvo identificado con el fútbol argentino y su caso ha sido considerado como una excepción debido a su nacionalidad deportiva y a las particularidades reglamentarias que marcaron su carrera internacional.

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Por esa razón, cuando se hace referencia a los arqueros colombianos que llegaron desde el fútbol colombiano o representaron al país antes de vestir la camiseta de Boca Juniors, el nombre de Óscar Córdoba aparece como el gran referente y, si todo se concreta, Álvaro Montero será el siguiente en escribir su historia bajo los tres palos del conjunto xeneize.