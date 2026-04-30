Desempleo en Colombia cayó al 8,8% en marzo de 2026, según confirmó el DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la tasa de desocupación, que se situó en el 8,8% a nivel nacional. Esta cifra representa una mejora frente al 9,6% registrado en el mismo mes del año anterior.

La directora de la Entidad, Pidad Urdinola dijo que la población ocupada en el país alcanzó los 24.3 millones de personas, lo que supone un incremento de 650.000 nuevos empleos en comparación con marzo de 2025. Por su parte, los colombianos sin empleo fueron de 2.3 millones con una reducción de 174 personas que salieron de esta condición. Entre tanto, la población fuera de la fuerza laboral aumentó a 14.3 millones.

Los sectores que más contribuyeron a esta dinámica positiva fueron:

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con un aumento de 369.000 ocupados.

Actividades financieras y de seguros, que sumó 239.000 personas a la fuerza laboral.

Por el contrario, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una disminución de 242.000 ocupados, seguido por las industrias manufactureras con una caída de 166.000 personas.

Brecha de género y resultados regionales A pesar de la mejora general, persiste una marcada brecha de género en el mercado laboral. Mientras que la tasa de desocupación para los hombres fue del 7,1%, la de las mujeres se ubicó en el 11,0%, generando una diferencia de 3,9 puntos porcentuales.

En cuanto al dominio geográfico, las 13 ciudades y áreas metropolitanas presentaron una tasa de desocupación del 9,4%. Por su parte, los centros poblados y el sector rural disperso registraron la tasa más baja con un 6,3%. Las ciudades con mayor desempleo en el trimestre enero-marzo 2026 fueron Quibdó (26,0%) y Riohacha (14,7%), mientras que las de menor desocupación fueron Villavicencio (8,0%) y Bucaramanga A.M. (8,4%),.

Según el DANE, la proporción de población ocupada informal a nivel nacional bajó al 55,6% en marzo de 2026, una reducción estadísticamente significativa frente al 57,7% del año anterior. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, este indicador se situó en el 41,0%.

Finalmente, el DANE informó que la tasa de desocupación juvenil (personas entre 15 y 28 años) para el trimestre enero-marzo de 2026 fue del 17,0%, mostrando una ligera tendencia a la baja en comparación con periodos anteriores