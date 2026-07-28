Javier Milei, presidente de Argentina, asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella
El anuncio se dio durante el encuentro que sostuvieron en Perú, en el marco de la posesión de la presidenta Keiko Fujimori.
El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.
El anuncio lo hizo desde Lima, Perú, en donde participó en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori.
Allí sostuvo un encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, a quien le confirmó personalmente su asistencia.
Sobre el encuentro, Restrepo aseguró que “fue un saludo breve, pero muy cordial”.
Con esta confirmación, Milei se suma a los mandatarios que asistirán a la transmisión de mando en Colombia.
Previamente, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, también había anunciado su presencia en la ceremonia prevista para el 7 de agosto en la ciudad de Cali.
Restrepo también se reunió con Keiko Fujimori, Daniel Noboa y Santiago Peña, mandatarios de Perú, Ecuador y Paraguay. Estuvo acompañado por los ministros designados Mauricio Gómez Amín (Comercio) y Omar Bula (Cancillería).
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...