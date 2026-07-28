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29 jul 2026 Actualizado 07:40

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Política

Javier Milei, presidente de Argentina, asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

El anuncio se dio durante el encuentro que sostuvieron en Perú, en el marco de la posesión de la presidenta Keiko Fujimori.

Javier Milei y Abelardo de la Espriella. De fondo, la bandera de Colombia. Fotos: Getty Images.

Javier Milei y Abelardo de la Espriella. De fondo, la bandera de Colombia. Fotos: Getty Images.

Javier Milei y Abelardo de la Espriella. De fondo, la bandera de Colombia. Fotos: Getty Images.
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El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.

El anuncio lo hizo desde Lima, Perú, en donde participó en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori.

Allí sostuvo un encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, a quien le confirmó personalmente su asistencia.

Sobre el encuentro, Restrepo aseguró que “fue un saludo breve, pero muy cordial”.

Con esta confirmación, Milei se suma a los mandatarios que asistirán a la transmisión de mando en Colombia.

Previamente, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, también había anunciado su presencia en la ceremonia prevista para el 7 de agosto en la ciudad de Cali.

Restrepo también se reunió con Keiko Fujimori, Daniel Noboa y Santiago Peña, mandatarios de Perú, Ecuador y Paraguay. Estuvo acompañado por los ministros designados Mauricio Gómez Amín (Comercio) y Omar Bula (Cancillería).

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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