Pruebas Saber Pro y TyT 2026: fechas clave para los resultados y paso a paso para consultarlos

El pasado domingo 26 de abril, miles de estudiantes en Colombia presentaron las pruebas Saber Pro y TyT, lo siguiente a este paso es saber cuándo será la publicación de los resultados de los exámenes. Cabe recordar que estas evaluaciones son claves para medir el nivel de competencias en la educación superior.

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De acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), estas pruebas permiten evaluar tanto habilidades generales como específicas en estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos.

Fechas de los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT:

El Icfes anunció que los resultados individuales de las pruebas Saber Pro y TyT serán publicados el próximo 28 de agosto de 2026. Antes de esta fecha, los estudiantes podrán acceder a sus certificados de asistencia a partir del 18 de mayo.

En cuanto a la segunda jornada de presentación de las pruebas que está programada para el 6 de septiembre de 2026, los resultados estarán disponibles el 22 de diciembre, según el calendario oficial de la entidad. Las citaciones para esta aplicación serán publicadas el 21 de agosto.

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¿Cómo consultar los resultados?

Para acceder a los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT, los estudiantes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Icfes ( icfes.gov.co ).

). Dirigirse a la sección Resultados

Posteriormente vaya al botón “ Consulta los resultados individuales de tus exámenes con un solo clic aquí”

individuales de tus exámenes con un solo clic aquí” Allí deberá digitar su número de documento, tipo de documento, fecha de nacimiento y el número de registro, que podrán encontrar en sus certificados.

Finalmente deberá diligenciar un Captcha

Una vez dentro, el usuario podrá visualizar su puntaje global, así como el desempeño detallado en cada uno de los módulos evaluados.

Beneficios de obtener un buen resultado:

A pesar de que este tipo de exámenes no requiere de una calificación, si es común que las personas con un resultado alto puedan aplicar a algunos beneficios según la institución, por ejemplo, becas o descuentos en las matrículas en caso de querer completar sus estudios profesionales. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estas evaluaciones son un requisito para que el estudiante pueda graduarse de su nivel académico

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