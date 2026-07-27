MinHacienda no declara insubsistente a Angie Rodríguez: Javier Pava asumirá el Fondo de Adaptación

Caracol Radio conoció que a través de la resolución 1697 del 27 de julio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, encargó a Javier Pava como director del Fondo de Adaptación, mientras Angie Rodríguez termina su licencia por enfermedad.

Rodríguez se encuentra en licencia por enfermedad desde el pasado 18 de junio, y las licencias se las han prorrogado. La última prórroga, según se lee en el documento, irá hasta el 31 de julio de este año.

Solicitud de Gustavo Petro de declarar insubsistente a Angie Rodríguez

Esta decisión la toma el jefe de la cartera de Hacienda tras la orden que le dio el presidente Gustavo Petro de declararla insubsistente.

“Le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente”, escribió el mandatario en sus redes sociales este lunes.

Una solicitud que, según explicó, se da porque es una “manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”.

Pero, además, el presidente aseveró que todo esto revienta porque “dije que los dineros del fondo de adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el mega niño que es megasequía en Diciembre”.

Y agregó: “esa es una prioridad vital y el dinero se utiliza es para las prioridades y la vida no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”.

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Traslado de recursos para El Niño

Hay que recordar que Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, emitió un concepto al Ministro de Hacienda y a los entes de control señalando su desacuerdo con la petición que hizo el presidente Gustavo Petro de trasladar $ 1 billón de pesos que son para La Mojana hacia la atención de la emergencia del Fenómeno de El Niño.

El documento presenta el concepto técnico, jurídico, presupuestal y contractual sobre la protección de los recursos públicos apropiados para el proyecto “Implementación de Medidas de Recuperación de las Dinámicas Hídricas Naturales de la Región de La Mojana” y los riesgos derivados de una eventual desafectación de dichos recursos.

Incluso, advierte que el documento “no constituye un pronunciamiento político ni una valoración sobre la conveniencia de atender otras emergencias nacionales, las cuales revisten la mayor importancia para el Estado. Su finalidad exclusiva es suministrar información objetiva, verificable y sustentada jurídicamente acerca de la situación presupuestal, contractual y contractual con el propósito de exponer el estado real de los recursos apro instrumentos legales y presupuestales correspondientes”.

Por lo cual, si se concreta ese traslado, se estaría incurriendo en una ilegalidad.

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