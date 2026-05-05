Angie Rodríguez modificó estructura del Fondo Adaptación para controlar megacontratos

Con una resolución firmada el pasado 4 de mayo, la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, cambió la estructura operativa de la entidad. Con esto, dejó en evidencia las desavenencias que se han presentado con Jhonattan Duque, actual subgerente de Proyectos y a quien despojó de las responsabilidades que hacen parte de las obligaciones para las cuales fue contratado.

La resolución 165 del 4 de mayo de 2026, firmada por Rodríguez, establece que, con el objetivo de generar equidad en las cargas laborales y garantizar adecuadas condiciones laborales, se hace la reorganización del organigrama del Fondo Adaptación.

Sin embargo, en dicha búsqueda de equidad en las cargas laborales, lo que hizo la gerente fue retirarle al subgerente Duque la totalidad de sus responsabilidades, dejándolo únicamente a cargo de los proyectos que nacieron en 2010 cuando se creó el Fondo Adaptación en medio de una fuerte temporada de lluvias.

En cambio, los proyectos más onerosos que maneja la actual administración, como la recuperación de La Mojana y la llamada Ruta del Arroz, serán supervisados por funcionarios cercanos a Angie Rodríguez en la Subgerencia de Estructuración y la Subgerencia de Gestión del Riesgo.

Hace dos semanas, Jhonattan Duque, quien hizo parte del grupo que reveló la red de corrupción en torno al dinero de las regalías cuando se desempeñó como subdirector nacional de Planeación, se rehusó a renunciar a su cargo en el Fondo Adaptación a pesar de las presiones que la gerente Rodríguez estaba ejerciendo de manera irregular.

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