Con 40 explosivos atacaron una subestación de Policía en el Cauca

Tras las verificaciones iniciales se constató que el suceso no dejó uniformados ni civiles lesionados, pero si varios daños materiales en la unidad policial. Crédito: Suministrada.

El Tambo - Cauca

Con explosivos fue atacada una subestación de Policía en el Cauca. El lanzamiento de los artefactos se realizó con drones en el corregimiento de Crucero de Pandiguando, en el municipio de El Tambo. La situación generó temor y zozobra en la población.

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Para las autoridades, la acción terrorista se registró mediante el uso de aeronaves remotamente tripuladas mediante fibra óptica y drones convencionales.

El Departamento de Policía Cauca manifestó que en el ataque “se lanzaron 40 artefactos explosivos improvisados contra la infraestructura policial de este municipio”.

Además, explicó la institución que, en coordinación con el Ejército, se “activó el Plan Defensa”, medida que permitió “detectar e inhibir” por lo menos 10 de los dispositivos utilizados en el ataque.

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Tras las verificaciones iniciales, se constató que el suceso no dejó uniformados ni civiles lesionados, pero sí varios daños materiales en la unidad policial.

En esta zona del occidente del Cauca delinquen las disidencias de las Farc, con las estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez, responsables de múltiples delitos.