Capturan a alias ‘El Indio’, señalado cabecilla de una red de apoyo de las disidencias en Cauca

Popayán, Cauca

En una operación conjunta entre la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias ‘El Indio’, también conocido como ‘Arnold’, señalado cabecilla de una red de apoyo al terrorismo al servicio de las estructuras Dagoberto Ramos y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado llevaba cerca de seis años vinculado a estas estructuras criminales, donde presuntamente coordinaba acciones delictivas y terroristas contra la Fuerza Pública, lideraba extorsiones a comerciantes y empresarios y participaba en la planeación de homicidios.

Según el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, alias ‘El Indio’ también estaría vinculado con la instalación de pasacalles y mensajes alusivos a las disidencias en diferentes sectores de Popayán, como parte de una estrategia de intimidación y expansión territorial.

Las autoridades también establecieron que, pese a haberse sometido a la justicia en 2023, alias ‘El Indio’ habría reincidido en actividades criminales y es investigado por la presunta planeación de un atentado contra uniformados de la Estación de Policía de Silvia, acción que fue frustrada antes de ejecutarse.

Durante el procedimiento fueron incautados seis teléfonos celulares que serán analizados como parte del proceso investigativo para establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos registrados en el departamento.