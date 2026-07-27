Allanaron dos falsos spa en Bogotá: servían como fachada para explotación sexual

Fueron capturadas cinco personas por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

En dos diligencias de allanamiento realizadas en los barrios La Riviera –en la localidad de Engativá– y Las Brisas –de la localidad de Ciudad Bolívar– en Bogotá, fueron capturadas cinco personas por orden judicial por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

Las personas capturadas harían parte de la banda delincuencial ‘Artemisa’ que se dedicaban a la captación, transporte, acogida y manutención de mujeres, principalmente mediante engaños relacionados con falsas oportunidades laborales.

Modus operandi de la banda delincuencial ‘Artemisa’

Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde se les ofrecían supuestas oportunidades de empleo en establecimientos comerciales tipo spa.

Luego, eran trasladadas y vinculadas a actividades de explotación sexual bajo la fachada de un establecimiento identificado con la razón social ‘Sara SPA’, donde presuntamente eran sometidas a controles económicos y restricciones que favorecían el lucro de la organización criminal.

“Las mujeres eran captadas bajo falsas promesas de empleo difundidas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Durante el operativo fueron identificadas siete víctimas colombianas y venezolanas”, aseguró el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentra alias ‘Sara’, señalada como la presunta jefe de la estructura criminal. Su función consistía en captar mujeres mediante falsas ofertas laborales, engañándolas para vincularlas a estas actividades ilícitas.

Alias ‘Stiven’ era el compañero sentimental de ‘Sara’ y presunto administrador de los establecimientos utilizados por la organización criminal. Tiene antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Alias ‘Natalia’ es la hija de ‘Sara’, y es responsable de la captación de víctimas a través de redes sociales, especialmente plataformas digitales. Además, administraba uno de los inmuebles ubicado en el barrio Techo.

Alias ‘Ángel’, otro hijo de ‘Sara’, sería el encargado de la difusión de contenido explícito en redes sociales y plataformas de mensajería con el propósito de promocionar los servicios ofrecidos por la estructura criminal.

Alias ‘Yudy’ sería la administradora del inmueble ubicado en el barrio Normandía, utilizado por la organización criminal.

Presuntamente ejercía control sobre las víctimas mediante la imposición de multas y sanciones económicas, realizando cobros diarios que oscilaban entre los 100.000 y 150.000 pesos si se enfermaban o no estaban disponibles para atender clientes.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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