Perros antinarcóticos frustraron el envío de 10 kilos de marihuana por encomienda en Bogotá

La Policía Nacional incautó cerca de 10.000 gramos de marihuana que serían distribuidos a través de la modalidad de encomienda, en desarrollo de labores de registro y control adelantadas por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

El procedimiento se realizó como parte de las verificaciones rutinarias en plataformas de envíos nacionales. Durante estas inspecciones, dos caninos fiscales especializados en la detección de narcóticos marcaron positivamente dos cajas de cartón enviadas a través de una reconocida empresa de mensajería y logística.

Al revisar las encomiendas, los uniformados hallaron en su interior 11 paquetes envueltos en bolsas plásticas y vinipel, que contenían la sustancia. Se estableció que los envíos habían sido despachados desde los municipios de Palmira y Candelaria, en el Valle del Cauca, y tenían como destino los municipios de Granada, en el Meta, y Madrid, en Cundinamarca. Tras el hallazgo, la droga incautada quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.