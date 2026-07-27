“Vendrá a matarme en caso de que haga la denuncia”: María Quevedo empresaria agredida en Bogotá

Bogotá D.C

La agresión que sufrió la empresaria María Quevedo en su negocio, una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, por parte de uno de los trabajadores, sigue indignando a los ciudadanos y hasta a las autoridades.

Desde la Alcaldía de Bogotá pidieron a la justicia tipificar el delito como intento de feminicidio , no como lesiones personales, por el cual dejaron en libertad a Racifo Jesús Acosta.

María Quevedo reveló que este hombre tenía comportamientos extraños con ella anteriormente cuando estaban en el negocio.

“El se acerca a mí, muy cerca, como se evidencia en el video. Esto era muy recurrente, él se acercaba mucho a mí. Siempre buscaba la manera de rozarme, de tocarme y se excusaba en que el lugar era muy pequeño”.

La agresión comienza cuando ella se negó a pagarle la liquidación de forma inmediata, como él lo estaba exigiendo.

“Él se acerca y me dice que o no estoy contenta con su trabajo y que si yo quiero él no vuelve. Yo le digo perfecto, no vuelva. Y me exige un pago inmediato de los días que se le debían, que eran siete días”.

Agregó que nunca se le negó que se le iba a pagar, solo que no podía hacerlo inmediatamente. “En el video se escucha cuando yo le digo que no me importa porque él estaba ejerciendo presión de una manera inadecuada. Esa fue mi reacción en el momento”.

Precisó que días antes le habían robado el celular y que tampoco hubiera podido pagarle. A esta fecha, ya se le pagó la indemnización.

Un ataque premeditado

Para María y su familia este ataque fue premeditado y no por un “episodio de rabia”.

“Me esconde y me arrastra a un lugar escondido y realmente si yo no logro alertar a los vecinos yo estaría muerta”, contó María.

Además, señaló que apenas capturan al hombre, este la amenaza justo al frente de las autoridades.

“Cuando él es capturado por la Policía y esposado. Me dice muchas veces que va a venir a buscarme y que sabe que en 36 horas va a venir a matarme en caso de que yo haga la denuncia. Incluso esto está en el reporte de la Policía porque es testigo”.

Fue gracias a los propietarios de predio del negocio, que viven arriba, que alertaron a los vecinos y a las autoridades lo que estaba pasando por los ruidos que se escuchaban.

Ru Pastelería permanece cerrada

María corre un riesgo muy alto y teme por su vida, por lo que ha decidido mantener el negocio cerrado en los próximos días.

“Todavía no es muy claro pero lo más probable es que parte de la operación sea delegada. Si yo fuera hombre podría volver al ruedo sin ningún problema, pero es un riesgo muy alto”, indicó.

El negocio no cerrará por siempre, seguirá funcionando con otra persona al frente.

Sus amigos y vecinos empresarios del sector se solidarizaron con María y este miércoles 29 de julio llevarán a cabo un evento para recaudar fondos que ayuden a pagar los gastos mientras vuelven a abrir.

Piden cambiar el delito a intento de feminicidio

María aseguró que todo el procedimiento se hizo de forma correcta. Sin embargo, para ella el problema radica en que se tipificó mal el delito por parte de la fiscal.

“El problema es que lo dejaron como lesiones personal y esto debía ser como un delito de intento de feminicidio. Antes de que yo saliera de la clínica ya habían dejado al agresor en libertad”, dijo.