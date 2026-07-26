Hombre fue capturado en flagrancia por presunto homicidio de ciudadano en el barrio Polo Club- Foto Policía Nacional

Un hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional, tras ser señalado por la comunidad de lesionar con arma cortopunzante a otro ciudadano a la altura del pecho, en el barrio Polo Club, en la calle 80 con carrera 24.

Según la información recogida en el lugar, los residentes del sector alertaron a las autoridades luego de percatarse de la agresión, lo que permitió que patrullas de la Policía llegaran rápidamente al sitio y ubicaran al presunto responsable.

El hombre fue capturado en flagrancia y quedará a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de homicidio.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni las posibles causas que habrían originado la agresión. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se presentó el hecho, así como una posible relación previa entre el agresor y la víctima.