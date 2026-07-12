Capturan cuatro integrantes de la banda criminal “La Familia P”

Operativo de la policía y la fiscalía contra integrantes de banda criminal "La Familia P"/ Foto Mecuc

Cücuta

La Policía Nacional, a través de funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en flagrancia de cuatro personas por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento, realizado mediante diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio Gran Colombia del municipio de Villa del Rosario, permitió la captura de los ciudadanos venezolanos Paola Loaiza, de 23 años, Nelson Gañán, de 22 años, y María Montiel, de 18 años; así como de Ernesto Valderrama, de 21 años, de nacionalidad colombiana.

Durante el operativo, los investigadores incautaron una pistola, dos proveedores, cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y 1.389 dosis de estupefacientes, entre clorhidrato de cocaína, base de coca, heroína y marihuana, avaluadas aproximadamente en $12.000.000.

De acuerdo con las investigaciones, los hoy capturados serían presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado “Familia P”, bajo el mando del alias “El Boyaco”. Además, serían señalados de participar en recientes hechos violentos registrados en el municipio de Villa del Rosario.

Así mismo, presuntamente serían los encargados de instalar panfletos amenazantes dirigidos contra el grupo delincuencial conocido como “Los Innombrables”, principalmente en los barrios La Unión, La Libertad, Aguas Calientes y el sector del cerro María Auxiliadora, en la ciudad de Cúcuta.

“Con este importante resultado seguimos afectando las estructuras delincuenciales que pretenden generar violencia e intimidación en el área metropolitana. La captura de estas cuatro personas y la incautación de armas y estupefacientes representan un golpe contundente contra las rentas criminales y las acciones que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Continuaremos desarrollando operaciones articuladas para llevar ante la justicia a quienes insisten en delinquir”. Afirmó el Coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente y, una vez finalizadas las audiencias concentradas, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.