Congreso pide a FFMM informar si existen condiciones de seguridad para posesión de Abelardo en Cauca

El Congreso pidió formalmente al comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, informar si existen las condiciones y medidas de seguridad para realizar la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto en Cauca.

De no llevarse a cabo en Cauca, fuentes informadas aseguran que podría ser en la ciudad de Cali.

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Ahora, si se autoriza la visita a una guarnición militar, se estaba evaluando que fuera en CACOM 7 (Comando Aéreo de Combate No. 7) o en el Cantón Militar Pichincha, en Cali.

Por otro lado, la solicitud del Congreso también busca determinar si están dadas las garantías para trasladar a los legisladores hasta esa zona.

Eso implica buscar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los senadores, representantes a la Cámara, funcionarios e invitados a la posesión.

Las inquietudes las envió en un oficio firmado el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, por instrucción del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

En caso de que no estén dadas las garantías, deberán precisar los factores podrían comprometer el desarrollo de la posesión, que entonces podría pasar del Cauca al Valle del Cauca.

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La respuesta fue solicitada con carácter prioritario, pues solo faltan 12 días para que se realice la ceremonia de toma de mando.