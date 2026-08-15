Senadora María Lucía Villalba pide agilizar Starlink Mobile para zonas golpeadas por el terremoto

La senadora María Lucía Villalba hizo un llamado a la ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, para que agilice la autorización de Starlink Mobile en las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió al país.

Según explicó, en medio de la emergencia cada minuto cuenta, y si se va la energía, fallan las antenas o colapsan las redes de telecomunicaciones, el servicio satelital de Starlink puede convertirse en una alternativa clave para mantener conectadas a las comunidades aisladas.

La congresista dirigió su llamado tanto al Ministerio de las TIC como a la Agencia Nacional del Espectro (ANE), a quienes pidió actuar con celeridad.

Lea también: Terremoto en Colombia: A 277 aumentó el número de víctimas identificadas por Medicina Legal

Villalba reconoció que las verificaciones técnicas que exige este tipo de autorizaciones son necesarias, pero insistió en que una solución de emergencia debe llegar en el momento en que se necesita, y no después de que ya sea tarde para las comunidades damnificadas.