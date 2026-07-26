“Posesiónese como toca”: Humberto de la Calle rechazó posesión de De la Espriella en una guarnición

El exjefe negociador del proceso de paz con las extintas FARC y exsenador, Humberto de la Calle, cuestionó la intención del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una guarnición militar.

En una carta abierta, a través de su cuenta en X, De la Calle le pidió evitar posesionarse desde un batallón y meter a las Fuerzas Militares en una discusión política

Y que, si bien Abelardo de la Espriella busca reafirmar un mensaje de seguridad, podría hacerlo sin tener que tomar mando desde una guarnición.

“Hay también una carga simbólica muy nociva. Es un debilitamiento de la primacía de la autoridad civil. Este es un elemento importante, incluido en la Carta Democrática”, dijo De la Calle.

Este fue el mensaje al presidente electo: “Doctor Abelardo: aproveche que el aeropuerto de Popayán está suspendido por cuenta del volcán Puracé. Deje a un lado por ahora la ansiedad de la originalidad. Posesiónese como toca y duerma esa noche en una zona de combate. Y evite poner a los militares a escoger entre la prohibición de Petro y su decisión anticipada. Esto será muy dañino”.